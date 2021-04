Grillo:Bongiorno, video è prova a carico, non ci intimidisce (Di martedì 20 aprile 2021) "Questo video lo porterò in Procura perché reputo che sia una prova a carico". Lo ha detto l'avvocato Giulia Bongiorno a L'Aria Che tira su La7. ""E' una prova che documenta una mentalità dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) "Questolo porterò in Procura perché reputo che sia una". Lo ha detto l'avvocato Giuliaa L'Aria Che tira su La7. ""E' unache documenta una mentalità dell'...

Advertising

Corriere : Giulia Bongiorno su Beppe Grillo: «Porterò il suo video in procura, denota una mentalità» - La7tv : #lariachetira Giulia Bongiorno: 'Porterò il video di Beppe Grillo in procura' - La7tv : #lariachetira @gbongiorno66: 'Le vittime non hanno detto nulla, i genitori sono distrutti, silenti e sbigottiti, no… - mrcfsn : RT @jacopo_iacoboni: Segnalo che Giulia Bongiorno, sicuramente uno degli avvocati migliori in Italia, porterà il video di Grillo in procura… - TitiCasati : RT @jacopo_iacoboni: Segnalo che Giulia Bongiorno, sicuramente uno degli avvocati migliori in Italia, porterà il video di Grillo in procura… -