Europei 2020 | Raggi | “Questo è il calcio che ci piace | altro che Superlega”

(Di martedì 20 aprile 2021) La sindaca di Roma Virginiaha parlato in occasione della partenza del Trophy Tour, vale a dire il viaggio del trofeo degliche la squadra vincitrice solleverà a Wembley l’11 luglio: “è ilche ciche. Un evento sportivo internazionale della caratura dei Campionatiè un grande segnale di ripartenza sia per il turismo che per il commercio“. Il trofeo farà tappa in tutti i luoghi dove si disputeranno i match valevoli per la competizione, tra cui Roma. L’11 giugno, lo Stadio Olimpico ospiterà infatti la sfida Italia-Turchia, alla quale assisterà anche il pubblico, che occuperà il 25% della capienza dell’impianto. SportFace.