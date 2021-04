"Ecco i dati del contagio al Sud". Un 'dettaglio' che terrorizza, l'epidemiologa mostra le cifre: riaperture, cosa non torna (Di martedì 20 aprile 2021) Lunedì 26 aprile diverse Regioni d'Italia potranno riaprire bar, ristoranti e tutte le attività rimaste chiuse per mesi a causa delle restrizioni anti-Covid. Questa decisione, però, è prematura secondo l'epidemiologa e nuova presidente della Associazione italiana di epidemiologia Lucia Bisceglia. "Non sembra che l'epidemia abbia tolto il piede dall'acceleratore, specie nelle regioni del Sud. Però non vivo in un altro mondo e capisco che bisognava dare un segnale", ha detto l'esperta in un'intervista al Corriere della Sera. A preoccupare l'epidemiologa è soprattutto il Mezzogiorno: "Al Sud si va verso un peggioramento, dal Lazio in giù non sono da prevedere settimane facili". Come scrive Repubblica, infatti, Regioni come la Campania e la Sicilia hanno visto crescere i nuovi casi del 19% e del 15% nell'ultima settimana. La prima è passata da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Lunedì 26 aprile diverse Regioni d'Italia potranno riaprire bar, ristoranti e tutte le attività rimaste chiuse per mesi a causa delle restrizioni anti-Covid. Questa decisione, però, è prematura secondo l'e nuova presidente della Associazione italiana di epidemiologia Lucia Bisceglia. "Non sembra che l'epidemia abbia tolto il piede dall'acceleratore, specie nelle regioni del Sud. Però non vivo in un altro mondo e capisco che bisognava dare un segnale", ha detto l'esperta in un'intervista al Corriere della Sera. A preoccupare l'è soprattutto il Mezzogiorno: "Al Sud si va verso un peggioramento, dal Lazio in giù non sono da prevedere settimane facili". Come scrive Repubblica, infatti, Regioni come la Campania e la Sicilia hanno visto crescere i nuovi casi del 19% e del 15% nell'ultima settimana. La prima è passata da ...

