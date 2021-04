Distrutta una panchina in piazza Guglielmo II, rabbia di residenti e volontari (Di martedì 20 aprile 2021) Al peggio non c’è mai fine. Ed è proprio vero. In pieno giorno e nella centralissima piazza Guglielmo II accade che qualcuno possa ribaltare e distruggere una panchina in cemento. È forte lo sdegno di chi ogni giorno si impegna per rendere migliore l’immagine del paese. Fatto sta che qualcuno si è prodigato, ancora una volta, di ribaltare la pesantissima panchina. Questa volta è stata completamente Distrutta. Nei giorni scorsi i volontari del gruppo Basta Crederci e i tecnici del Comune di Monreale avevano ricomposto i pezzi e avevano sistemato la panchina rendendola utilizzabile dopo l’ennesimo atto vandalico. Ora però difficilmente la panchina potrà tornare ad essere utilizzata. Gli appelli per l’installazione di un sistema di videosorveglianza si ... Leggi su monrealelive (Di martedì 20 aprile 2021) Al peggio non c’è mai fine. Ed è proprio vero. In pieno giorno e nella centralissimaII accade che qualcuno possa ribaltare e distruggere unain cemento. È forte lo sdegno di chi ogni giorno si impegna per rendere migliore l’immagine del paese. Fatto sta che qualcuno si è prodigato, ancora una volta, di ribaltare la pesantissima. Questa volta è stata completamente. Nei giorni scorsi idel gruppo Basta Crederci e i tecnici del Comune di Monreale avevano ricomposto i pezzi e avevano sistemato larendendola utilizzabile dopo l’ennesimo atto vandalico. Ora però difficilmente lapotrà tornare ad essere utilizzata. Gli appelli per l’installazione di un sistema di videosorveglianza si ...

