De Zerbi: 'Superlega? Non voglio andare a giocare con il Milan. Se mi obbligano...' (Di martedì 20 aprile 2021) Durissimo. Roberto De Zerbi attacca senza mezzi termini la Superlega. E domani contro il Milan, a San Siro, fosse per lui non si presenterebbe: "Non ho piacere a giocare questa partita perché il Milan ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 aprile 2021) Durissimo. Roberto Deattacca senza mezzi termini la. E domani contro il, a San Siro, fosse per lui non si presenterebbe: "Non ho piacere aquesta partita perché il...

Advertising

sechesi : De Zerbi: 'Domani non ho piacere a giocare la partita contro il Milan, perché fa parte delle squadre della… - TuttoMercatoWeb : De Zerbi: 'Superlega? Non vorrei giocare contro il Milan, l'ho detto a Carnevali' - Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - StefanoBornia : Fuori dal #campionato le tre #PrincipesseSulPisello. #giusto #NonGiocare #superleague #DeZerbi #out @SassuoloUS… - alebi69 : RT @Gazzetta_it: #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ -