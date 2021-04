Che botta per Draghi: il Premier a Roma finisce in un tamponamento, le scuse all’altro conducente (Di martedì 20 aprile 2021) L’auto del Premier Mario Draghi è stata tamponata durante un incidente al quartiere di Roma dei Parioli. Si è trattato di un tamponamento tra tre auto su via Bruno Buozzi. Dopo l’accaduto il Premier è sceso in strada per controllare gli eventuali danni all’auto e a scusarsi con il conducente che lo precedeva in fila. L’incidente di Mario Draghi L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 di lunedì 19 aprile su via Bruno Buozzi, nel quartiere dei Parioli, come rende presente il quotidiano Romano Roma Today. Potrebbe sembrare uno dei tanti incidenti che avvengono tutti i giorni per le strade affollate della Capitale, se non fosse che una delle persone coinvolte è proprio il Presidente del Consiglio Mario Draghi. ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 aprile 2021) L’auto delMarioè stata tamponata durante un incidente al quartiere didei Parioli. Si è trattato di untra tre auto su via Bruno Buozzi. Dopo l’accaduto ilè sceso in strada per controllare gli eventuali danni all’auto e a scusarsi con ilche lo precedeva in fila. L’incidente di MarioL’incidente è avvenuto poco dopo le 9 di lunedì 19 aprile su via Bruno Buozzi, nel quartiere dei Parioli, come rende presente il quotidianonoToday. Potrebbe sembrare uno dei tanti incidenti che avvengono tutti i giorni per le strade affollate della Capitale, se non fosse che una delle persone coinvolte è proprio il Presidente del Consiglio Mario. ...

