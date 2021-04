Calciomercato Milan | ecco chi è l’intoccabile di Pioli

(Di martedì 20 aprile 2021) Tanti ragazzi giovani neldi, uno di questi è considerato dal club più incedibile di altri.di chi si tratta Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport Rafael Leao continuerà l’avventura in rossonero comunque vada questo finale di stagione. Il classe 99? è uno dei giocatori più discontinui tra i rossoneri, maconta tanto su di lui e vuole provare a farlo crescere aello. LEGGI TUTTE LE ALTE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Si allontanano così anche i primi rumors che parlavano di una possibile cessione in prestito in estate: il portoghese è intoccabile e dovrà convincere tutti compiendo il definitivo salto di qualità nel corso della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - PietroMazzara : Il #Milan accelera su #Walz. Previsto viaggio a Milano dell'agente per cercare accordo definitivo #Calciomercato - Ftbnews24 : ? #calciomercato #footballnews24 #notizie #mercato #Calciomercato Milan, non si molla Scamacca: la "Superlega" alza…

