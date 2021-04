Cagliari, i convocati di Semplici per l’Udinese (Di martedì 20 aprile 2021) Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha diramato la lista dei convocati. Portieri: Aresti, Vicario, Ciocci.Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni.Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Alla vigilia della sfida contro, il tecnico del, Leonardo, ha diramato la lista dei. Portieri: Aresti, Vicario, Ciocci.Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni.Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

