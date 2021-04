Benevento, i convocati di Inzaghi per il Genoa (Di martedì 20 aprile 2021) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida con il Genoa. Sau, Foulon e Moncini non fanno parte della spedizione del Benevento verso la Liguria, dove domani affronterà il Genoa di Ballardini. I tre giallorossi saranno costretti a stare ancora fuori per motivi fisici. Per il resto Inzaghi potrà contare sul gruppo al gran completo. Rientra Tuia dalla squalifica. Regolarmente presente anche Caprari. Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori.Difensori: Letizia, Caldirola, Tuia, Glik, Depaoli, Pastina, Barba.Centrocampisti: Tello, Viola, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita. Hetemaj.Attaccanti: Gaich, Lapadula, Caprari, Di Serio, Iago Falque. #GenoaBeneveto I convocati di ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Filippo, tecnico del, ha diramato la lista deiin vista della sfida con il. Sau, Foulon e Moncini non fanno parte della spedizione delverso la Liguria, dove domani affronterà ildi Ballardini. I tre giallorossi saranno costretti a stare ancora fuori per motivi fisici. Per il restopotrà contare sul gruppo al gran completo. Rientra Tuia dalla squalifica. Regolarmente presente anche Caprari. Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori.Difensori: Letizia, Caldirola, Tuia, Glik, Depaoli, Pastina, Barba.Centrocampisti: Tello, Viola, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita. Hetemaj.Attaccanti: Gaich, Lapadula, Caprari, Di Serio, Iago Falque. #Beneveto Idi ...

