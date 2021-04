Basket, Brindisi: 10 casi di positività al Covid-19 tra giocatori e staff: Asl impone stop di 10 giorni (Di martedì 20 aprile 2021) Caos nell’Happy Casa Brindisi. Il club pugliese, in corsa per il primato in Serie A, è stato messo in isolamento dall’Asl locale di appartenenza per dieci giorni a causa delle dieci positività al Covid-19 riscontrate tra giocatori e staff. Trai contagiati ci sono sei giocatori e quattro membri dello staff, compreso il tecnico Francesco Vitucci, assente nelle ultime partite. Lo stop imposto dalla Asl crea scompiglio nel calendario, poiché Brindisi deve ancora disputare due gare ed un recupero, che dovrebbero svolgersi tra il 2 e l’8 maggio, data di inizio dei playoff: Varese, Trento e Sassari saranno le prossime avversarie dell’Happy Casa. Ecco il comunicato della società: “A seguito dei test molecolari effettuati ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Caos nell’Happy Casa. Il club pugliese, in corsa per il primato in Serie A, è stato messo in isolamento dall’Asl locale di appartenenza per diecia causa delle diecial-19 riscontrate tra. Trai contagiati ci sono seie quattro membri dello, compreso il tecnico Francesco Vitucci, assente nelle ultime partite. Loimposto dalla Asl crea scompiglio nel calendario, poichédeve ancora disputare due gare ed un recupero, che dovrebbero svolgersi tra il 2 e l’8 maggio, data di inizio dei playoff: Varese, Trento e Sassari saranno le prossime avversarie dell’Happy Casa. Ecco il comunicato della società: “A seguito dei test molecolari effettuati ...

