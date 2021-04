Banchi a rotelle inutilizzati e che procurano mal di schiena, i presidi: “Non ci risulta. Li usiamo oggi guardando anche al futuro” (Di martedì 20 aprile 2021) Si tratta di una delle più grandi polemiche che hanno riguardato la scuola durante la gestione di Lucia Azzolina come Ministra dell'Istruzione. I Banchi a seduta innovativa o comunemente chiamati "Banchi a rotelle" hanno infatti diviso l'opinione pubblica e soprattutto quella di insegnanti e presidi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) Si tratta di una delle più grandi polemiche che hanno riguardato la scuola durante la gestione di Lucia Azzolina come Ministra dell'Istruzione. Ia seduta innovativa o comunemente chiamati "" hanno infatti diviso l'opinione pubblica e soprattutto quella di insegnanti e. L'articolo .

Advertising

LegaSalvini : ++ OPEN: 'I BANCHI A ROTELLE PRESENTANO IL CONTO: SPESI QUASI 100 MILIONI MA IL 50% DEGLI ACQUISTI È RIMASTO IN MAG… - matteorenzi : Una commissione di inchiesta su ciò che è accaduto l'abbiamo chiesta ufficialmente in aula, per primi, un anno fa.… - matteosalvinimi : Ma dai... Chi l’avrebbe mai detto che l’uomo di Conte sarebbe stato indagato? Aspettiamo l’inchiesta sui banchi con… - orizzontescuola : Banchi a rotelle inutilizzati e che procurano mal di schiena, i presidi: “Non ci risulta. Li usiamo oggi guardando… - gjscco : RT @Natalin33515492: In quale mondo vive #Scalfarotto? dove lo vede il cambiamento, parla del tempo perso dei banchi a rotelle... e che ne… -