Assassin' s Creed sempre più in espansione tra sequel a fumetti di Black Flag | nuovi libri e progetti con Netflix

(Di martedì 20 aprile 2021) La serie di'sè stata a lungo incentrata sui giochi e non solo: i fan del franchise hanno avuto l'opportunità di immergersi anche ine adattamenti cinematografici. Ora, l'dell'universo creato da Ubisoft sta per fare un nuovo passo in avanti. Ci sono infatti piani pere podcast e addiritturacon. I dettagli sono stati svelati durante un'intervista da Etienne Bouvier e Aymar Azaizia, che gestiscono l'intero progetto. Innanzitutto, Ubisoft ha deciso di ampliare ulteriormente la letteratura relativa ad's. Isaranno ora divisi in tre tipi. I "Classics" copriranno tutte le opere che adattano ...

Advertising

empitalia : Qual è il vostro personaggio preferito in assoluto tra i vari Assassin’s Creed? ?? Io sono affezionata ad Ezio! ?? Av… - Multiplayerit : Assassin's Creed Stories: tanti romanzi e fumetti espanderanno la saga di Ubisoft - infoitscienza : Assassin’s Creed Stories: tanti romanzi e fumetti espanderanno la saga di Ubisoft – Notizia – PS5Videogiochi per PC… - GamingToday4 : Assassin’s Creed Stories: tanti romanzi e fumetti espanderanno la saga di Ubisoft - GiocareOra : Assassin's Creed Games - Dal migliore al peggiore della serie (Parte 2) -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed

Tom's Hardware Italia

L'Ubisoft Store ha deciso di fare in questi giorni la gioia dei propri utenti, mettendo in fortissima offerta con sconti fino al 80% numerosi giochi creati da Ubisoft Montreal.'s, Far Cry e molti altri ancora : non trovare qualcosa di proprio interesse in questa carrellata di sconti è veramente difficile. Tra i titoli in sconti fino al 80% sull'Ubisoft Store ...Ecco tutte le più interessanti notizie degli ultimi giorni relative al mondo dei ...Nonostante l'assenza di notizie su di un nuovo videogioco della serie, la casa francese ha grandi programmi in serbo.L'universo di Assassin's Creed si espanderà tra sequel a fumetti di Black Flag, nuovi libri e progetti con Netflix.