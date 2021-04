Amici 20, Sangiovanni raggiunge un grande traguardo: il brindisi in casetta (Di martedì 20 aprile 2021) IL DAYTIME DI Amici SU ITALIA 1 Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda oggi 20 Aprile alle ore 19 su Italia 1, viene dato un annuncio molto importante a Sangiovanni, nella squadra dei cantanti di Rudy Zerbi. LEGGI ANCHE Amici 20, LA BALLERINA GIULIA DÀ ESEMPIO DI FAIR PLAY: ECCO COSA È SUCCESSO IL PERCORSO DI Sangiovanni AD Amici Sangiovanni, nome d’arte di Damian Giovanni Pietro, è entrato ad Amici a soli 17 anni e la maggiore età l’ha compiuta tra le mura della casetta dei concorrenti e vivendo il suo sogno più grande. È il più giovane dell’intera edizione ma è anche quello che già al di fuori del programma sta avendo più successo. Già durante l’entrata ad Amici 20, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 aprile 2021) IL DAYTIME DISU ITALIA 1 Nella puntata del daytime di20 andata in onda oggi 20 Aprile alle ore 19 su Italia 1, viene dato un annuncio molto importante a, nella squadra dei cantanti di Rudy Zerbi. LEGGI ANCHE20, LA BALLERINA GIULIA DÀ ESEMPIO DI FAIR PLAY: ECCO COSA È SUCCESSO IL PERCORSO DIAD, nome d’arte di Damian Giovanni Pietro, è entrato ada soli 17 anni e la maggiore età l’ha compiuta tra le mura delladei concorrenti e vivendo il suo sogno più. È il più giovane dell’intera edizione ma è anche quello che già al di fuori del programma sta avendo più successo. Già durante l’entrata ad20, ...

Advertising

AmiciUfficiale : Un nuovo guanto di sfida, una festa per Sangiovanni e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici20, guardate QUI ? - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: Un nuovo guanto di sfida, una festa per Sangiovanni e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici20, guardate QUI ? htt… - _nowbelieveinme : Ma vi immaginate se giovedì viene eliminato sangiovanni? D'altronde ad amici non mancano mai le eliminazioni stra inaspettate - sweetsharolds : RT @_iisaaabel: Haters: “sangiovanni sta con Giulia solo per hype” Sangiovanni che voleva troncare la loro relazione appena nata perché :”… - Dalia92926521 : RT @_iisaaabel: Haters: “sangiovanni sta con Giulia solo per hype” Sangiovanni che voleva troncare la loro relazione appena nata perché :”… -