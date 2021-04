Amici 20, Enula e Alessandro, tutta la verità (Di martedì 20 aprile 2021) Enula fra Leo Gassman ed Alessandro Cavallo, qual è la verità del loro rapporto? Quel che sappiamo è che Enula e Leo Gassman sono stati fidanzati per tutto il 2020 e che una volta entrata ad Amici la cantante ha stretto un bellissimo rapporto con il ballerino Alessandro Cavallo. I fan della trasmissione, credendola single, hanno così iniziato a fantasticare sui due. Ma ecco cos’ha raccontato lei L’uscita di Enula Quando Enula è uscita da Amici, Alessandro Cavallo è andato in crisi e lei è tornata a farsi vedere in compagnia di Leo Gassmann (è andata a casa sua, come dimostrano alcune foto con il cagnolino di lui). Ospite a Verissimo, la cantante ha però taciuto in merito alla sua vita sentimentale omettendo del tutto ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 aprile 2021)fra Leo Gassman edCavallo, qual è ladel loro rapporto? Quel che sappiamo è chee Leo Gassman sono stati fidanzati per tutto il 2020 e che una volta entrata adla cantante ha stretto un bellissimo rapporto con il ballerinoCavallo. I fan della trasmissione, credendola single, hanno così iniziato a fantasticare sui due. Ma ecco cos’ha raccontato lei L’uscita diQuandoè uscita daCavallo è andato in crisi e lei è tornata a farsi vedere in compagnia di Leo Gassmann (è andata a casa sua, come dimostrano alcune foto con il cagnolino di lui). Ospite a Verissimo, la cantante ha però taciuto in merito alla sua vita sentimentale omettendo del tutto ...

