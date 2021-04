Amazon: «Non coinvolti in nessuna discussione su Superlega» (Di martedì 20 aprile 2021) Amazon Prime Video chiude la porta alla Superlega. È quanto si legge in una nota pubblicata sull’account Twitter ufficiale. “Amazon Prime Video comprende e condivide le preoccupazioni sollevate dai tifosi di calcio in merito a una Superlega. Crediamo che parte della bellezza del calcio europeo derivi dalla capacità di qualsiasi club di raggiungere il successo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 aprile 2021)Prime Video chiude la porta alla. È quanto si legge in una nota pubblicata sull’account Twitter ufficiale. “Prime Video comprende e condivide le preoccupazioni sollevate dai tifosi di calcio in merito a una. Crediamo che parte della bellezza del calcio europeo derivi dalla capacità di qualsiasi club di raggiungere il successo L'articolo

Advertising

davidallegranti : Nel primo trimestre le vendite di libri sono aumentate del 26,6%. Sul Sole c’è intervista al presidente AIE Ricardo… - NaliOfficial : BIG NEWS! ??? Il mio album #Nuda10 è a prezzo speciale per un periodo di tempo limitato! ?? IBS:… - mgpg07 : @er_toscano @TeofiloSteven Vabbé non vuol dire niente. Amazon è un web provider e concede il sito a chiunque paghi - fedecaccy : RT @CalcioFinanza: Amazon: «Non coinvolti in nessuna discussione su Superlega» - ufromthecity : Ricapitolando: sky non vuole trasmettere la superlega. Amazon neanche. Magari provate a sentire teleLombardia se ha… -