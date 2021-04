Amazon è la più grande acquirente aziendale di energia rinnovabile (Di martedì 20 aprile 2021) Amazon acquirente aziendale: l’azienda ha annunciato nove nuovi progetti di energia eolica e solare su scala industriale in Stati Uniti, Canada, Spagna, Svezia e Regno Unito. La società fondata da Jeff Bezos ha attualmente un totale di 206 progetti di energia rinnovabile su larga scala, tra cui 71 progetti eolici e solari a livello industriale, 135 impianti fotovoltaici Leggi su periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021): l’azienda ha annunciato nove nuovi progetti dieolica e solare su scala industriale in Stati Uniti, Canada, Spagna, Svezia e Regno Unito. La società fondata da Jeff Bezos ha attualmente un totale di 206 progetti disu larga scala, tra cui 71 progetti eolici e solari a livello industriale, 135 impianti fotovoltaici

