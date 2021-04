Amalfi, lavori quasi conclusi sulla strada statale 163 (VIDEO) (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Amalfi (Sa) – È in dirittura d’arrivo il cantiere per ripristinare la strada statale 163 nel Comune di Amalfi. Perfettamente rispettato il cronoprogramma che prevede la conclusione entro il 25 aprile ed il ripristino della circolazione stradale interrotta dallo scorso 2 febbraio quando una frana, staccatasi dal costume della Vagliendola ha spezzato in due la principale arteria che collega i comuni della costiera Amalfitana. Ad occhio nudo, i lavori sembrano tanto a buon punto da poter essere addirittura ultimati prima della data annunciata da Anas, regione Campania e Comune di Amalfi come utile per la riapertura ufficiale. Con la Campania fuori dalla zona rossa, riaprire per il 25 aprile e prima del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È in dirittura d’arrivo il cantiere per ripristinare la163 nel Comune di. Perfettamente rispettato il cronoprogramma che prevede laone entro il 25 aprile ed il ripristino della circolazionele interrotta dallo scorso 2 febbraio quando una frana, staccatasi dal costume della Vagliendola ha spezzato in due la principale arteria che collega i comuni della costieratana. Ad occhio nudo, isembrano tanto a buon punto da poter essere addirittura ultimati prima della data annunciata da Anas, regione Campania e Comune dicome utile per la riapertura ufficiale. Con la Campania fuori dalla zona rossa, riaprire per il 25 aprile e prima del ...

