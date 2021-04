Usa e Ue a sostegno della salute di Navalny (Di lunedì 19 aprile 2021) Preoccupano ancora le condizioni di salute dell’attivista e oppositore di Putin, dopo il prolungato sciopero della fame e l’allarme lanciato dai medici e dalla moglie. Navalny dicono i russi “non è in pericolo”, ma l’Ue e gli Usa lanciano l’appello accorato alla Russia “Mosca responsabile per la sua vita”, ricordando le possibili conseguenze nel caso di una dipartita del dissidente. Intanto l’oppositore è stato trasferito. BERLIN, GERMANY – JANUARY 23: Some 2500 supporters of Russian opposition politician Alexei Navalny marched in protest demand for his release from prison in Moscow on January 23, 2021 in Berlin, Germany. The protesters marched from the federal chancellery through the Russian embassy to Brandenburg Gate in part also heeding a call by Navalny to protest against Russian President ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021) Preoccupano ancora le condizioni didell’attivista e oppositore di Putin, dopo il prolungato scioperofame e l’allarme lanciato dai medici e dalla moglie.dicono i russi “non è in pericolo”, ma l’Ue e gli Usa lanciano l’appello accorato alla Russia “Mosca responsabile per la sua vita”, ricordando le possibili conseguenze nel caso di una dipartita del dissidente. Intanto l’oppositore è stato trasferito. BERLIN, GERMANY – JANUARY 23: Some 2500 supporters of Russian opposition politician Alexeimarched in protest demand for his release from prison in Moscow on January 23, 2021 in Berlin, Germany. The protesters marched from the federal chancellery through the Russian embassy to Brandenburg Gate in part also heeding a call byto protest against Russian President ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Giappone ha deciso di scaricare nell'oceano oltre 1,25 milioni di tonnellate di acque reflue dalla centrale nucl… - GiuliaTempesta : Io non lo so se il figlio di #Grillo è colpevole o meno di quanto gli viene attribuito. So però che il video del pa… - monni43511357 : @LorenaLVilla Finirà come in USA dopo la vittoria di trump che daranno sostegno psicologico agli studenti in crisi… - mariaelenaviggi : Salta la trattativa tra Cnh Industrial e il gruppo cinese Faw Jiefang per la cessione di #Iveco. Solo un tentativo… - imalessia__ : @MChoosecalzona @nancydamb trova l'ingegno, usa il corpetto per avere il tuo sostegno, la carne vale #orlandera -