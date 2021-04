Advertising

Ansa_ER : Uccide compagno madre: la donna è uscita dalla rianimazione. Carabinieri e pm di nuovo nella casa della tragedia… - martyla77 : RT @larenait: Il ragazzo avrebbe problemi psichiatrici - msn_italia : Diciannovenne avvelena e uccide il compagno della madre - infoitinterno : Bologna, uccide compagno della madre: veleno nel piatto di pasta - YouTvrs : Avvelena e uccide il compagno della madre, 19enne fermato - -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide compagno

Agenzia ANSA

La donna di 56 anni è sopravvissuta al nitrito di sodio che ha ucciso il, Loreno Grimandi, e che il figlio avrebbe aggiunto a un piatto di penne al salmone preparato per cena. I carabinieri ...I conoscenti della coppia: 'Era una famiglia tranquilla' leggi anche Avvelena eildella madre, giovane fermato a Bologna La notizia è diventata di dominio pubblico in brevissimo ...I medici hanno fatto uscire dalla rianimazione e sciolto la prognosi per la madre di Leon Asoli, il ragazzo di 19 anni accusato di avere avvelenato lei e il suo compagno, giovedì scorso, nell'appartam ...Il ragazzo di 19 anni che ha avvelenato la madre e il suo compagno a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, è stato arrestato dai Carabinieri. L'uomo non è riuscito ...