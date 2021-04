Tesla contro un albero, due morti. Alla guida non c’era nessuno (Di lunedì 19 aprile 2021) Una Tesla si è schiantata contro un albero in Texas. Due persone sono morte. Al volante dell’auto non c’era nessuno. SPRING (STATI UNITI) – Una nuova tragedia negli Stati Uniti ha alimentato la polemica sul pilota automatico. Una Tesla nella serata di domenica 18 aprile si è schiantata contro un albero in Texas. Due persone sono morte nell’incidendio che si è sviluppato subito dopo l’impatto. Le fiamme, infatti, sono state alimentate dAlla batteria di bordo e i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il rogo solamente dopo quattro ore e 120mila litri d’acqua. E’ stata aperta un’indagine per accertare meglio quanto successo e ricostruire i motivi dell’incidente. Alla guida non ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) Unasi è schiantataunin Texas. Due persone sono morte. Al volante dell’auto non. SPRING (STATI UNITI) – Una nuova tragedia negli Stati Uniti ha alimentato la polemica sul pilota automatico. Unanella serata di domenica 18 aprile si è schiantataunin Texas. Due persone sono morte nell’incidendio che si è sviluppato subito dopo l’impatto. Le fiamme, infatti, sono state alimentate dbatteria di bordo e i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il rogo solamente dopo quattro ore e 120mila litri d’acqua. E’ stata aperta un’indagine per accertare meglio quanto successo e ricostruire i motivi dell’incidente.non ...

