Superlega | la A chiede l’espulsione di Juve | Inter e Milan | come cambierebbe la classifica azzurra

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte è stato diramato il documento ufficializza che formalizza la nascita dellacon ben 12 club fondatori tra cui. Alcuni club di Serie A, tra cui Atalanta, Cagliari e Verona, hanno chiesto la loro esclusione. Eccolain questo terribile scenario. Nel caso di espulsione di questi 3 blasonati club a balzare al primo posto insarebbe l’Atalanta che al momento occupa il terzo posto. Subito dietro poi ci sarebbe il Napoli che a quel punto avrebbe concrete possibilità di portare lo Scudetto a casa. Oltre a Atalanta e Napoli ne beneficeranno Lazio e Roma che andrebbero dirette in Champions League. La massima competizione Europea però potrebbe ...

Advertising

MattiaBriga : Sta cosa della #superlega mi ricorda tanto quella scena da bambini quando uno arriva al parco e chiede ‘posso gioca… - _wonderwaall : RT @MattiaBriga: Sta cosa della #superlega mi ricorda tanto quella scena da bambini quando uno arriva al parco e chiede ‘posso giocare’ ? E… - Fabriviggi : RT @MattiaBriga: Sta cosa della #superlega mi ricorda tanto quella scena da bambini quando uno arriva al parco e chiede ‘posso giocare’ ? E… - betta941 : RT @Cobretti_80: Mi aspetto un tweet di Paola Ferrari che chiede aiuto agli ultras per fermare la #Superlega - taci7urnal : RT @MattiaBriga: Sta cosa della #superlega mi ricorda tanto quella scena da bambini quando uno arriva al parco e chiede ‘posso giocare’ ? E… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega chiede

Centotrentuno.com

In primis, l'editorialista de 'Il Giornale' si è espresso a favore della nascita della nuova competizione: 'Oggi il mercatocredito, di portare pubblico negli stadi e avere diritti televisivi ...Nell'ultimo consiglio di Lega il Cagliari avrebbe chiesto l'espulsione di Juventus, Milan e Inter dalla serie A. Sono le 3 squadre italiane che hanno aderito allaeuropea, il super campionato riservato alle squadre più ricche e blasonate d'Europa. Assieme ai rossoblù anche Verona e Atalanta. Alle 3 big è stato imputato di pensare esclusivamente ai ...Tre club di Serie A hanno chiesto l’espulsione di Juventus, Milan e Inter dal campionato. La nascita della Superlega europea ha acceso intense polemiche nel mondo del calcio. (Sampdoria News 24) Come ...Nel caso di espulsione di questi 3 blasonati club a balzare al primo posto in classifica sarebbe l’Atalanta che al momento occupa il terzo posto. Subito dietro poi ci sarebbe il Napoli che a quel punt ...