Superlega, il Barcellona conferma la partecipazione. Ieri la frenata di Laporta (Di lunedì 19 aprile 2021) AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur e anche Barcellona. Nonostante la frenata di Joan Laporta di Ieri. Il presidente del club blaugrana aveva confessato di voler considerare alcune opzioni alternative rispetto al progetto. Nella giornata di oggi, e in ritardo rispetto alle altre società fondatrici, anche il Barcellona ha confermato con un comunicato la partecipazione al torneo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur e anche. Nonostante ladi Joandi. Il presidente del club blaugrana aveva confessato di voler considerare alcune opzioni alternative rispetto al progetto. Nella giornata di oggi, e in ritardo rispetto alle altre società fondatrici, anche ilhato con un comunicato laal torneo. SportFace.

Advertising

claudioruss : In una dichiarazione congiunta UEFA-Premier League-Liga-Serie A annunciano che i 12 club coinvolti nella SuperLega… - ematr_86 : RT @VujaBoskov: squadre italiane non riesce a vincere champions giocando contro porto, lione e shakhtar e allora decide di partecipare a to… - Ftbnews24 : ?? Superlega, format della competizione: via ad agosto 2021 ? Juventus, Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Manchester… - giannitetti : RT @VujaBoskov: squadre italiane non riesce a vincere champions giocando contro porto, lione e shakhtar e allora decide di partecipare a to… - ChiaraScardazza : RT @VujaBoskov: squadre italiane non riesce a vincere champions giocando contro porto, lione e shakhtar e allora decide di partecipare a to… -