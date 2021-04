Superlega | Draghi “Preservare la funzione sociale del calcio”

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno progetto dellae sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee perle competizioni nazionali, i valori meritocratici e ladello sport”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Mario.(ITALPRESS).

... fuori i club dellae fuori anche i suoi giocatori da Mondiali ed Europei: non potranno ... A prendere la parola è anche il presidente: 'Il governo è al fianco delle autorità ...Lunedì pomeriggio il presidente del Consiglio, Mario, ha affermato: "Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno progetto dellacalcio e sostiene con determinazione le ...
«Il governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le com ...