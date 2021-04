Sebastian Vettel F1: non comincia bene la stagione all’Aston Martin (Di lunedì 19 aprile 2021) Sebastian Vettel sta riscontrando problemi in F1 nel team Aston Martin. Nelle qualifiche per il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola il pilota è arrivato solo tredicesimo. Oggi 18 Aprile 2021 al Gp di Imola si è classificato quattordicesimo ma poi si è dovuto fermare ai box per un problema alla monoposto. Ci sono molte cose da considerare ma Vettel dovrà cercare di trovare la quadra per tornare ad imporsi. Gp Emilia-Romagna: Hamilton incolpa se stesso Sebastian Vettel F1: quali sono le problematiche? Il pilota Sebastian Vettel ha diverse cose da migliorare se vuole primeggiare nel campionato di F1. Ad esempio il suo giovane compagno di squadra Lance Stroll è stato ieri nelle qualifiche di nuovo più veloce di 0,25 secondi e arriva ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021)sta riscontrando problemi in F1 nel team Aston. Nelle qualifiche per il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola il pilota è arrivato solo tredicesimo. Oggi 18 Aprile 2021 al Gp di Imola si è classificato quattordicesimo ma poi si è dovuto fermare ai box per un problema alla monoposto. Ci sono molte cose da considerare madovrà cercare di trovare la quadra per tornare ad imporsi. Gp Emilia-Romagna: Hamilton incolpa se stessoF1: quali sono le problematiche? Il pilotaha diverse cose da migliorare se vuole primeggiare nel campionato di F1. Ad esempio il suo giovane compagno di squadra Lance Stroll è stato ieri nelle qualifiche di nuovo più veloce di 0,25 secondi e arriva ...

