Russia espelle 20 diplomatici cechi per crisi su accuse spionaggio

Advertising

RadioItaliaIRIB : Russia espelle 20 diplomatici della Repubblica Ceca - Activnews24 : La #Russia espelle 20 diplomatici della #RepubblicaCeca che devono lasciare il paese entro la giornata di domani. - anitaelaura : - bertolire : RT @lucianoghelfi: La #RepubblicaCeca espelle 18 dipendenti della ambasciata di #Russia a #Praga perchè accusati di spionaggio - Chiaserotti : RT @lucianoghelfi: La #RepubblicaCeca espelle 18 dipendenti della ambasciata di #Russia a #Praga perchè accusati di spionaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Russia espelle

"Nel loro desiderio di compiacere gli Stati Uniti e nell'ambito delle recenti sanzioni americane contro la, le autorità ceche hanno persino superato i loro padroni", ha attaccato il ministero ..."Nel loro desiderio di compiacere gli Stati Uniti sullo sfondo delle recenti sanzioni statunitensi contro la, le autorita' ceche in questo senso hanno persino superato i loro padroni dall'...La Russia ha annunciato l'espulsione di 20 diplomatici cechi dopo la decisione "senza precedenti" di ieri di Praga di espellere 18 diplomatici russi identificati come agenti segreti. Mosca annuncia ch ...AGI - La Russia ha annunciato l'espulsione di 20 diplomatici cechi dopo la decisione, definita da Mosca "senza precedenti", di ieri di Praga di espellere 18 diplomatici russi identificati come agenti ...