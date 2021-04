Renzi colpisce ancora Conte | ' Non mi stupirei se lasciasse il M5s'

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il leader di Italia viva, Matteocontinua la sua polemica contro tutto e tutti ma in special modo contro Giuseppe: 'Per me l'esperienza dei 5 Stelle è al capolinea. E dubito che- ...

outstreamha rivendicato la sua mossa per portare Mario Draghi a Palazzo Chigi, consentendo così a 'salvare il paese, svoltando sui vaccini e mettendo in sicurezza il debito pubblico con Draghi.outstreamha rivendicato la sua mossa per portare Mario Draghi a Palazzo Chigi, consentendo così a 'salvare il paese, svoltando sui vaccini e mettendo in sicurezza il debito pubblico con Draghi.L'annuncio della consigliera regionale ufficializza le voci degli ultimi giorni: "Sono una renziana di ferro, quindi chi dovrebbe piangere di più sul mio addio è Matteo Renzi. Non avrei mai fatto la t ...Il leader di Iv si prende poi i meriti sulla scelta del presidente del consiglio: "Con Draghi è cambiata l’immagine dell’Italia nel mondo e abbiamo svoltato su vaccini e riaperture" ...