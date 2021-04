Pass e protocolli per le riaperture | martedì la riunione del Comitato tecnico scientifico

Advertising

DarioNardella : A #Londra hanno consentito la riapertura di ristoranti e pub che hanno spazi all’aperto senza pass vaccinale. Anche… - stormi1904 : RT @GiovaQuez: Domani alle 17 riunione del Comitato tecnico-scientifico sulle riaperture. Verranno analizzati i protocolli proposti dalle v… - bisciaz : RT @GiovaQuez: Domani alle 17 riunione del Comitato tecnico-scientifico sulle riaperture. Verranno analizzati i protocolli proposti dalle v… - marcoregni : RT @GiovaQuez: Domani alle 17 riunione del Comitato tecnico-scientifico sulle riaperture. Verranno analizzati i protocolli proposti dalle v… - susanna769 : RT @GiovaQuez: Domani alle 17 riunione del Comitato tecnico-scientifico sulle riaperture. Verranno analizzati i protocolli proposti dalle v… -

Ultime Notizie dalla rete : Pass protocolli

Il Primato Nazionale

... gente stanca di subire,che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando idi ...no anche ai tavoli solo per congiunti (chiedono tavoli anche per i frequentatori abituali) e al...Con alcune ulteriori limitazioni di sicurezza e nuoviper bar e ristoranti. E unper gli spostamenti tra regioni in zone differenti. Come sarà il decreto Riaperture dal 26 aprile del ...Si pensa di consentire gli spostamenti tra regioni che si trovano in zona arancione o rossa a chi presenta un certificato medico della Asl o un'autocertificazione che attesti i requisiti richiesti (va ...Spostamenti tra regioni di colore diverso: vertice del Cts martedì alle 17. Al vaglio il protocollo sulle riaperture, non il nodo coprifuoco ...