Matthew McConaughey: i texani vogliono lui come Governatore (Di lunedì 19 aprile 2021) Le sirene della politica tornano a farsi sentire a Hollywood. E se fino a questo momento sembrava più una boutade, un gioco di pensieri indotto dal lockdown forzato, la faccenda si sta facendo sempre più seria. Che Matthew McConaughey fosse interessato alla politica del suo stato natio, il Texas, non è un segreto. Che negli ultimi mesi flirtasse durante le interviste con l’idea di scendere in campo, nemmeno. Ma ora parlano i numeri. Un sondaggio pubblicato sulla stampa del grande stato del sud degli Stati Uniti è destinato a fare riflettere l’attore. Potrebbe vincere. Questo dice un sondaggio effettuato in Texas sulle preferenze della popolazione per il prossimo Governatore della Stato. E il nome che è uscito è quello dell’attore premio Oscar Matthew McConaughey. Foto Ansa Il sondaggio a favore di ... Leggi su amica (Di lunedì 19 aprile 2021) Le sirene della politica tornano a farsi sentire a Hollywood. E se fino a questo momento sembrava più una boutade, un gioco di pensieri indotto dal lockdown forzato, la faccenda si sta facendo sempre più seria. Chefosse interessato alla politica del suo stato natio, il Texas, non è un segreto. Che negli ultimi mesi flirtasse durante le interviste con l’idea di scendere in campo, nemmeno. Ma ora parlano i numeri. Un sondaggio pubblicato sulla stampa del grande stato del sud degli Stati Uniti è destinato a fare riflettere l’attore. Potrebbe vincere. Questo dice un sondaggio effettuato in Texas sulle preferenze della popolazione per il prossimodella Stato. E il nome che è uscito è quello dell’attore premio Oscar. Foto Ansa Il sondaggio a favore di ...

Ultime Notizie dalla rete : Matthew McConaughey La nuova moda dei podcast degli atleti non è ancora arrivata in Italia Non a caso, tra gli ospiti più interessanti ci sono stati Stacey Abrams, Bob Iger e Matthew McConaughey. Ma anche nell'intervista alla coppia di atlete Megan Rapinoe e Sue Bird " rispettivamente ...

Matthew McConaughey: quando Snoop Dog gli fece fumare erba a sua insaputa sul set Snoop Dog fece fumare uno spinello a Matthew McConaughey a sua insaputa, facendolo sballare di brutto, durante le riprese di Beach Bum - Una vita in fumo e i due raccontarono assieme questo divertente aneddoto mesi dopo durante un ...

Matthew McConaughey sfida Will Ferrell: è la MLS, sembra Hollywood Calciomercato.com McConaughey governatore del Texas? L'idea non dispiace AUSTIN - Matthew McConaughey avrebbe buone possibilità di diventare governatore del Texas: lo dice un sondaggio effettuato su oltre un migliaio di elettori registrati. La rilevazione è stata condotta ...

Matthew McConaughey governatore del Texas? Tra i 1.126 elettori registrati in Texas intervistati dal 6 al 13 aprile, il 45% voterebbe per McConaughey, il 33% voterebbe per Abbott e il 22% voterebbe per qualcun altro. Degli ...

