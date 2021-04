Massimo Giletti, malore in diretta a Non è l’Arena: “Avvisate la rete non so se riesco ad andare avanti” (Di lunedì 19 aprile 2021) Ieri sera come ogni domenica Massimo Giletti è andato in onda con il suo Non è l’Arena. Fin da subito ai telespettatori è stato chiaro che qualcosa non andasse, il conduttore infatti è apparso affaticato e molto pallido. Il presentatore nella prima parte del talk show ha anche detto: “Voglio arrivare almeno alle 22. Vediamo se riusciamo a continuare“. Il pubblico si è preoccupato davvero quando Massimo Giletti (che ha attaccato Selvaggia Lucarelli) ha chiaramente detto – in diretta – ad un suo collaboratore di avvisare La 7, perché non era certo di riuscire a chiudere il programma: “Scusate eh. Non so se riesco ad andare avanti. Quindi Giovanni avvisa la rete per cortesia. Scusate ho perso un po’ la cosa. Se volete ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 aprile 2021) Ieri sera come ogni domenicaè andato in onda con il suo Non è. Fin da subito ai telespettatori è stato chiaro che qualcosa non andasse, il conduttore infatti è apparso affaticato e molto pallido. Il presentatore nella prima parte del talk show ha anche detto: “Voglio arrivare almeno alle 22. Vediamo se riusciamo a continuare“. Il pubblico si è preoccupato davvero quando(che ha attaccato Selvaggia Lucarelli) ha chiaramente detto – in– ad un suo collaboratore di avvisare La 7, perché non era certo di riuscire a chiudere il programma: “Scusate eh. Non so sead. Quindi Giovanni avvisa laper cortesia. Scusate ho perso un po’ la cosa. Se volete ...

