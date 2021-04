Le “statue” di Michael Jackson? In vendita a “soli” 2 | 5 milioni di dollari

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 19 aprile 2021) Chi non ha mai desiderato, almeno una volta, passare una domenica di sole nel giardino della megavilla dinei dintorni di Los Angeles, il Neverland Ranch? Una immensa proprietà all’interno della quale c’era anche uno zoo e un luna park. E tante, per la precisione 28 raffiguranti “amorini” o bambini danzanti, che ora andranno all’asta in blocco. Questo perché colui che le aveva acquistate subito dopo la morte del re del pop ha deciso di rimetterle ine di destinarle a un collezionista che ne sappia apprezzare l’effettivo valore. Qualcuno capace di riconoscere l’arte al di là della storia del personaggio. La galleria Noble Art Lover, che ha in carico tutte le sue opere, ha dichiarato che questo proprietario non ha voluto assolutamente ...