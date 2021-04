Le 11 regioni in prima fila per la riapertura calcetto dal 26 aprile (Di lunedì 19 aprile 2021) La notizia della riapertura calcetto a partire dal 26 aprile ha preso tutti in contropiede. Se da un lato l’esempio inglese aveva in effetti acceso la speranza tra addetti ai lavori e appassionati, allo stesso tutte le indicazioni alla vigilia della conferenza stampa tenuta da Draghi la scorsa sembravano smentire uno scenario di questo tipo. Tutto lasciava pensare che palestre e piscine avrebbero avuto priorità sotto questo punto di vista, come era trapelato anche attraverso il nostro recente punto della situazione. In quali regioni la riapertura calcetto dal 26 aprile Fatta questa premessa, dobbiamo capire bene gli scenari che si vanno a configurare in Italia in vista delle prossime settimane. Solo così, infatti, i gestori e i clienti potranno organizzarsi in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) La notizia dellaa partire dal 26ha preso tutti in contropiede. Se da un lato l’esempio inglese aveva in effetti acceso la speranza tra addetti ai lavori e appassionati, allo stesso tutte le indicazioni alla vigilia della conferenza stampa tenuta da Draghi la scorsa sembravano smentire uno scenario di questo tipo. Tutto lasciava pensare che palestre e piscine avrebbero avuto priorità sotto questo punto di vista, come era trapelato anche attraverso il nostro recente punto della situazione. In qualiladal 26Fatta questa premessa, dobbiamo capire bene gli scenari che si vanno a configurare in Italia in vista delle prossime settimane. Solo così, infatti, i gestori e i clienti potranno organizzarsi in ...

