Advertising

mariano_perini : RT @maybe_viola: È tornata la neve sui monti. Buon inizio di settimana. ?? - DELIA49124753 : RT @maybe_viola: È tornata la neve sui monti. Buon inizio di settimana. ?? - scorpio66966 : RT @maybe_viola: È tornata la neve sui monti. Buon inizio di settimana. ?? - EPanzini : RT @monti_simbruini: Un paesaggio inverosimile, la neve è tornata ad imbiancare il Parco dei monti #Simbruini il 18 aprile! Oltre i 1000 me… - anienewildernes : RT @monti_simbruini: Un paesaggio inverosimile, la neve è tornata ad imbiancare il Parco dei monti #Simbruini il 18 aprile! Oltre i 1000 me… -

Ultime Notizie dalla rete : neve tornata

Meteo Giornale

L'animale è morto ieri quando addirittura nella Marsica èla, insolita per oltre metà aprile. Il fenicottero potrebbe anche aver perso la direzione del volo proprio per via delle basse ...Quindici centimetri disono già caduti sulle vette di monte Curcio, monte Botte Donato e monte Scuro a circa 1800 metri sul livello del mare. Imbiancati anche i villaggi turistici della Sila ...Ecco cosa dovranno aspettarsi i fan. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla data di uscita di Resident Evil Village e attraverso un post tramite PlayStation Blog, Gillen McAllister, Senior Specialis ...Qualche giorno fa girando in macchina mi sono imbattuto per caso in un gruppo di ragazzini che giocavano a calcio per strada, con porte fatte con bottiglie o con i loro zainetti. Il mio primo pensiero ...