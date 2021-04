Il testimone del naufragio di Lampedusa con 60 bambini morti (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - "Abbiamo aspettato tanto per i soccorsi, sono intervenuti troppo tardi. Quando ho chiamato le autorità ho raccontato che ci avevano sparato contro, che imbarcavamo acqua, che due persone erano rimaste ferite". Lo ha detto, davanti ai giudici della seconda sezione penale di Roma, Mohanad Jammo, medico anestesista e tra i pochi sopravvissuti nel naufragio avvenuto nell'ottobre del 2013 al largo di Lampedusa in cui morirono 268 persone tra cui 60 bambini. L'uomo è stato sentito in videoconferenza nell'ambito del processo che vede imputati l'allora responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, Leopoldo Manna, e il comandante della sala operativa della Squadra navale della Marina, Luca Licciardi. "Con il telefono satellitare del capitano ho chiamato i soccorsi - ha ricordato il medico -. Prima di partire mi ero segnato ... Leggi su agi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - "Abbiamo aspettato tanto per i soccorsi, sono intervenuti troppo tardi. Quando ho chiamato le autorità ho raccontato che ci avevano sparato contro, che imbarcavamo acqua, che due persone erano rimaste ferite". Lo ha detto, davanti ai giudici della seconda sezione penale di Roma, Mohanad Jammo, medico anestesista e tra i pochi sopravvissuti nelavvenuto nell'ottobre del 2013 al largo diin cui morirono 268 persone tra cui 60. L'uomo è stato sentito in videoconferenza nell'ambito del processo che vede imputati l'allora responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, Leopoldo Manna, e il comandante della sala operativa della Squadra navale della Marina, Luca Licciardi. "Con il telefono satellitare del capitano ho chiamato i soccorsi - ha ricordato il medico -. Prima di partire mi ero segnato ...

