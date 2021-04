Il Napoli ha mancato l’ennesima occasione: la distanza dal quarto posto è uguale (Di lunedì 19 aprile 2021) Cesare – Caro Guido si potrebbe dire che con questo pareggio il Napoli ha mancato l’ennesima occasione della stagione vista la sconfitta della Juve a Bergamo con l’Atalanta. Ma ti devo dire che invece secondo me il Napoli questa volta non poteva fare di più, ha fatto complessivamente una buona prestazione e ha lottato contro una grande squadra. Guido – Caro Cesare un conto è riconoscere che il Napoli ha giocato una partita intelligente e che di più non poteva fare. Un altro è registrare che ieri il bilancio non è stato positivo per noi avendo perso due punti su Milan, Atalanta e Lazio. Eravamo e siamo a due punti dalla quarta. Con la Lazio che potenzialmente ci ha scavalcato. Cesare – Caro Guido il punto vero è che l’Inter è fortissima. E potrà non piacere ai moderni esteti del calcio, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Cesare – Caro Guido si potrebbe dire che con questo pareggio ilhadella stagione vista la sconfitta della Juve a Bergamo con l’Atalanta. Ma ti devo dire che invece secondo me ilquesta volta non poteva fare di più, ha fatto complessivamente una buona prestazione e ha lottato contro una grande squadra. Guido – Caro Cesare un conto è riconoscere che ilha giocato una partita intelligente e che di più non poteva fare. Un altro è registrare che ieri il bilancio non è stato positivo per noi avendo perso due punti su Milan, Atalanta e Lazio. Eravamo e siamo a due punti dalla quarta. Con la Lazio che potenzialmente ci ha scavalcato. Cesare – Caro Guido il punto vero è che l’Inter è fortissima. E potrà non piacere ai moderni esteti del calcio, ...

