Homeworld 3 dà finalmente segni di vita | ecco il trailer!

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ricordate3? L'atteso prossimo capitolo della tanto amata serie di strategia in tempo reale fantascientifica è stato annunciato nell'agosto 2019, e da allora non c'è stata alcuna novità significativa. Lo sviluppatore Blackbird Interactive si è fatto sentire su Fig, la piattaforma di crowdfunding su cui3 ha raccolto 1,5 milioni di dollari (1,08 milioni di sterline), con un video di 28 secondi che mostra una nuova unità chiamata Railgun Frigate che spara e fa saltare in aria un'altra nave. Il post di accompagnamento su Fig entra nel dettaglio della creazione di questa unità (e include anche una risposta per dire che sarà cambiata in base al feedback). Si dice anche che il lancio previsto di3 sia il quarto trimestre del 2022. Potete guardare il trailer di annuncio qui sotto: Leggi altro...