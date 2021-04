Google Maps presto fornirà avvisi anche in caso di tragedie (Di lunedì 19 aprile 2021) Google Maps ha avvertito alcuni utenti di non circolare in una certa area della città dove era in corso una sparatoria. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 19 aprile 2021)ha avvertito alcuni utenti di non circolare in una certa area della città dove era in corso una sparatoria. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Babsmant : RT @CronacheM: Via San Siro ex 3 a Milano , Arch. Giuseppe Sommaruga, Palazzina Galimberti. Veduta dalla attuale via Raffaello Sanzio. http… - montacchiello : Novità su Google Maps, l’intelligenza artificiale per ridurre il consumo di carburante - everylotrio : Domino's Pizza - ClaudioOmbrella : @disinformatico Alcune persone hanno cercato l’indirizzo su Google Maps e sembrerebbe che la strada non ha i requis… - SPattuglia : RT @Comunica_Media: ??#Google Maps testa l’opzione per mostrare il percorso più green negli Stati Uniti ??L’#algoritmo che consiglia il perc… -