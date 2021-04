Genoa-Benevento | nessuno squalificato | la decisione su De Paul dell’Udinese

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutostop perda parte del Giudice Sportivo. Laattesa è stata ratificata questo pomeriggio attraverso il consueto comunicato stampa. Tra le fila giallorosse vanno segnalate la dodicesima ammonizione rimediata da Pasquale Schiattarella, la sesta di Kamil Glik e la terza di Lorenzo Montipò. Domenica prossima, 25 aprile, ilospiterà invece al “Ciro Vigorito” l’Udinese e proprio in ottica confronto con i bianconeri c’era attesa per lain merito a Rodrigo De. L’argentino capitano dei friulani, espulso contro il Crotone con un rosso diretto, è stato fermato per un solo turno e sarà dunque regolarmente in campo contro i giallorossi. “Per essersi reso ...

CRAPiemonteVA : Nel turno infrasettimanale di #SerieATim l'arbitro #Can @crapiemonteva Luca Pairetto di #Nichelino dirigerà Genoa -

Nel gruppo 7 doppio 2 - 1 per Napoli e nei confronti di Ascoli e Frosinone, chiudono la ... Nell'ambito dei Test Match Nazionali grandi prestazioni per Juventus, Hellas Verona, e Lazio: ...La partita del 21 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaduesima giornata di Serie A GENOVA - ..."Lunch match" della domenica con Milan-Genoa a San Siro poi Lazio-Benevento, Bologna-Spezia e il big match Atalanta-Juventus alle ore 15,00; ore 18,00 la Roma ospite del Torino e Napoli-Inter al ...