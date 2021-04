"Dentro a quei vasetti non c'è farro". Un clamoroso errore, ritiro in tutta Italia: il prodotto fermato (Di lunedì 19 aprile 2021) Scatta richiamo e ritiro precauzionale. A darne comunicazione è Aldi, che comunica il richiamo di un lotto di bio muesli mix di cinque cereali a marchio Natur Aktiv. Il provvedimento è dovuto alla "potenziale presenza di ossido di etilene", fa sapere il gruppo. Come riporta ilfattoalimentare.it, che dà conto della segnalazione, il prodotto ritirato è quello che viene venduto in confezioni da 750 grammi con il termine minimo di conservazione (Tmc) 26/08/2021. Il muesli richiamato è stato prodotto per Aldi dal fornitore DE-VAU-GE Gesundkostwerk De. GmbH. Sempre Aldi fa sapere che la vendita del mix-museli con cinque cereali è stata bloccata. Dunque, il prodotto può essere restituito in qualsiasi punto vendita delle catena, anche senza scontrino. E ancora, il gruppo della grande distribuzione aggiunge che per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Scatta richiamo eprecauzionale. A darne comunicazione è Aldi, che comunica il richiamo di un lotto di bio muesli mix di cinque cereali a marchio Natur Aktiv. Il provvedimento è dovuto alla "potenziale presenza di ossido di etilene", fa sapere il gruppo. Come riporta ilfattoalimentare.it, che dà conto della segnalazione, ilritirato è quello che viene venduto in confezioni da 750 grammi con il termine minimo di conservazione (Tmc) 26/08/2021. Il muesli richiamato è statoper Aldi dal fornitore DE-VAU-GE Gesundkostwerk De. GmbH. Sempre Aldi fa sapere che la vendita del mix-museli con cinque cereali è stata bloccata. Dunque, ilpuò essere restituito in qualsiasi punto vendita delle catena, anche senza scontrino. E ancora, il gruppo della grande distribuzione aggiunge che per ...

Advertising

commentisututto : Artisticamente non tutti possono piacere, ma Martina lì dentro era molto importante. Il legame che hanno quei raga… - Merr88_ : @notrealsebaros Ma in serie a nella massima competizione ci vanno 4 squadre, se nella lega nuova Milan Inter Juve s… - simonemessori1 : @3cuoredidrago @CucchiRiccardo @Giovanni1962RM 'Moralizzatori' detto da voi fa ridere. UEFA ha sempre ricevuto crit… - Pakyt089 : @diavolisempre @becca22cr7 @Maralb09766733 @SimoneCristao Diritti venduti dalla lega, non dai club, quindi ci perdo… - lazio4ever2 : RT @MarcoVBava: 'Ciao poveri' e poi vivono con 1000 euro al mese, messi in ginocchio e sfruttati da quei principi e da quel sistema del qua… -