Crotone, Vrenna: «La Superlega è la fine del calcio in Italia» (Di lunedì 19 aprile 2021) Gianni Vrenna, presidente del Crotone, non usa mezzi termini e commenta duramente la nascita della Superlega. Le sue parole Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha commentato molto duramente la nascita della Superlega. Le sue parole riportate dal Corrieredellacalabria.it. «La Superlega è la fine del calcio in Italia. A questo punto prevarrà unicamente l’aspetto economico a discapito della competizione, il mondo del calcio perderà tutto il suo fascino. Le risorse non vengono redistribuite fra tutte le società sportive come avviene nel resto d’Europa dove ogni società ottiene contributi in parti uguali. Sono gli effetti della legge Melandri che favorisce solo i grandi club: il 50 per cento delle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Gianni, presidente del, non usa mezzi termini e commenta duramente la nascita della. Le sue parole Gianni, presidente del, ha commentato molto duramente la nascita della. Le sue parole riportate dal Corrieredellacalabria.it. «Laè ladelin. A questo punto prevarrà unicamente l’aspetto economico a discapito della competizione, il mondo delperderà tutto il suo fascino. Le risorse non vengono redistribuite fra tutte le società sportive come avviene nel resto d’Europa dove ogni società ottiene contributi in parti uguali. Sono gli effetti della legge Melandri che favorisce solo i grandi club: il 50 per cento delle ...

