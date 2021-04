(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – A valle dell’assemblea dei soci (che ha respinto la proposta presentata da Credit Agricole di differire il rinnovo del CdA), il consiglio di amministrazione del Credito Valtellinese ha nominato, Stefano Caselli e Massimiliano Scrocchi vice presidenti, designando Stefano Caselli quale viceVicario, eamministratore delegato. Il consiglio di amministrazione ha anche nominato i componenti dei comitati consiliari per il triennio 2021 – 2023. Il Comitato Nomine è composto da Teresa Naddeo (), Paola Bruno e Massimiliano Scrocchi, il Comitato per la Remunerazione da Paola Bruno (), Maria Giovanna Calloni e Massimiliano Scrocchi, il Comitato Rischi da Fausto Galmarini ...

Advertising

infoiteconomia : Creval, nominato nuovo CdA. Assemblea respinge proposta Credit Agricole - infoiteconomia : L'assemblea del Creval respinge la proposta di Credit Agricole e nomina il nuovo cda - infoiteconomia : Creval, CdA: apprezzato incremento offerta Credit Agricole, ma non è ancora adeguata - DividendProfit : Creval, CdA conferma Alessandro Trotter presidente e Luigi Lovaglio AD - tvbusiness24 : #Creval, Cda: “aumento prezzo Opa non sufficiente”. Era stato fissato a 12,2 euro?? -

Ultime Notizie dalla rete : Creval CdA

La verifica sui requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile sarà effettuata in occasione di una prossima riunione del, viene sottolineato in una nota. 19 - 04 - 2021 07:55Proprio sull'innalzamento del corrispettivo si è espresso oggi ildi, il quale ha detto che, pur apprezzando il gesto, l'offerta non riconosce "ancora in maniera adeguata il valore della ...(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta che oggi, 19 aprile 2021, sono state pres ...A valle dell'assemblea dei soci (che ha respinto la proposta presentata da Credit Agricole di differire il rinnovo del CdA), il consiglio ...