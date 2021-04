Covid, in Sicilia altre due zone rosse in due province (Di lunedì 19 aprile 2021) commenta In due diverse province della Sicilia sono state istituite altre due zone rosse, a causa dell'aumento dei contagi del Covid - 19. Si tratta dei comuni di Montallegro, in provincia di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) commenta In due diversedellasono state istituitedue, a causa dell'aumento dei contagi del- 19. Si tratta dei comuni di Montallegro, in provincia di ...

Advertising

repubblica : L'inchiesta sui numeri del Covid in Sicilia, il gip di Palermo: 'Falsità dei dati, punta di un iceberg' - MediasetTgcom24 : Covid, in Sicilia altre due zone rosse in due province #Covid - fattoquotidiano : Sicilia, il Pd all’attacco di Musumeci: “Per l’emergenza Covid assegnati 287 incarichi diretti. Tre alla stessa per… - siciliafeed : Covid: altre due ‘zone rosse’ in Sicilia - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Sicilia altre due zone rosse in due province #Covid -