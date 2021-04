Come tornare ad utilizzare le vecchie app Wear OS scomparse dal Play Store (Di lunedì 19 aprile 2021) In questa guida scoprirete Come fare il sideload delle applicazioni su Wear OS tramite una semplice applicazione Android L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 19 aprile 2021) In questa guida scopriretefare il sideload delle applicazioni suOS tramite una semplice applicazione Android L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

RobertoBurioni : Adesso che riaprono qualcosa godiamoci la vita con giudizio e con tutte le precauzioni. Io voglio tornare nei musei… - Maxdero : La commissione contenziosa del Senato ha votato sì, per corrispondere al condannato Formigoni 7mila euro al mese di… - ZZiliani : Un Amarcord estemporaneo, buttato lì quasi per caso, un’idea come un’altra: e sì, è vero, dopodomani c’è… - idiblue2 : RT @npcmagazine: Guida alla riapertura dei cinema: ecco come potremo tornare in sala - TuttoAndroid : Come tornare ad utilizzare le vecchie app Wear OS scomparse dal Play Store -