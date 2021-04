Ceferin ha risposto alla Super Lega attaccando duramente i partecipanti

(Di lunedì 19 aprile 2021) L’annuncio di ieri sera ha scosso tutti, con il Mondo del calcio che potrebbe cambiare radicalmente. L’annuncio della nascita di una nuova competizione a livello europeo infatti ha creato un polverone, anzi una tempesta, sullo sport più bello del Mondo. Questo pomeriggiohacon decisione questa organizzazione e tutti coloro che ne faranno parte. Nei prossimi giorni ci saranno sviluppi ma per ora la situazione è decisamente incandescente. QUALI SONO STATE LE RISPOSTE DIALL’ANNUNCIO DELLA? Come ci si poteva aspettare la UEFA, nella figura del suo presidente, hacon fermezza e decisione all’annuncio della formazione di una...

... perché il ceo Rummenigge avrebbe svelato ail progetto imminente (tanto che un comunicato era già atteso in serata), con tanto dei nomi delle squadre. L'Uefa ha cosìduramente alle ...A questa minaccia, però, haimmediatamente la SuperLega con una lettera inviata a Uefa e ... Gianni Infantino, e a quello dell'Uefa, Aleksander, nella quale li avvisano di aver ...17.55 - E' iniziata l'assemblea straordinaria via call della Lega Serie A per parlare della nuova Super League. A presenziare tutti i club di Serie A, anche Milan, Juventus e Inter. 17.55 ...Mentre l'Uefa minaccia pesanti ritorsioni nei confronti dei 12 club che hanno annunciato la fondazione della SuperLega, questi ultimi aprono al dialogo. In una lettera ...