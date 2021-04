Case a 1 euro, un libro racconta il fenomeno Sambuca di Sicilia (Di lunedì 19 aprile 2021) L’iniziativa di Sambuca di Sicilia, Case a 1 euro per rilanciare turismo ed economia, ha prodotto oltre centomila mail, arrivate da tutto il mondo, con richieste di acquisto. Un libro, curato da Fabrizio Ferreri, “Case a 1€ nei Borghi d’Italia” (Dario Flaccovio Editore), in libreria dal 22 aprile, racconta quanto accaduto in questi anni ed Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 19 aprile 2021) L’iniziativa didia 1per rilanciare turismo ed economia, ha prodotto oltre centomila mail, arrivate da tutto il mondo, con richieste di acquisto. Un, curato da Fabrizio Ferreri, “a 1€ nei Borghi d’Italia” (Dario Flaccovio Editore), in libreria dal 22 aprile,quanto accaduto in questi anni ed

