Carlo Verdone e il suo attico da sogno: Ecco dove vive l’attore (Di lunedì 19 aprile 2021) Il noto attore Carlo Verdone ha un attico da sogno. Ecco le curiosità La carriera del maestro Verdone (Foto facebook)Carlo Verdone ,classe 1950 è un noto attore, comico, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per i suoi film e per i molteplici personaggi che ha interpretato nel corso della sua carriera. Figlio di un critico cinematografico e docente di storia del cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia, lo avvicina al mondo cinematografico sin da bambino ma fino a 18 anni egli non considerava assolutamente il pensiero di fare l’attore e il regista tanto da affermare: “Ero in villeggiatura nel 1968. Avevo i capelli, mi innamoravo spesso, ascoltavo Jimi Hendrix, avevo una Vespa 50 truccata e ... Leggi su kronic (Di lunedì 19 aprile 2021) Il noto attoreha undale curiosità La carriera del maestro(Foto facebook),classe 1950 è un noto attore, comico, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per i suoi film e per i molteplici personaggi che ha interpretato nel corso della sua carriera. Figlio di un critico cinematografico e docente di storia del cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia, lo avvicina al mondo cinematografico sin da bambino ma fino a 18 anni egli non considerava assolutamente il pensiero di faree il regista tanto da affermare: “Ero in villeggiatura nel 1968. Avevo i capelli, mi innamoravo spesso, ascoltavo Jimi Hendrix, avevo una Vespa 50 truccata e ...

Advertising

chetempochefa : Le immagini con Sora Lella di Carlo Verdone ?? #CTCF - chetempochefa : 'Sora Lella secondo me è stato un personaggio che resterà sempre nel mito. Son bastati due film con me, in cui ha i… - chetempochefa : 'Il Papa ci ha chiesto a me ed altre persone di rispondere a delle domande sui 7 peccati capitali. Siamo poi riusci… - sigma_tao : la divina commedia insegna il culo=oreficeria L'ano (dal latino anus: cerchio, orifizio) ORI FI ZIO di carlo verdon… - LHlibri : ?? “Scarica PDF La carezza della memoria Gratis di Carlo Verdone” -