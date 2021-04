Calcio | nasce la Superlega con Inter | Juve e Milan

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dodici club europei dihanno annunciato di aver raggiunto un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, "governata dai Club Fondatori", e cioè ...

Advertising

fanpage : #SuperLega, è ufficiale: nasce il nuovo calcio, l'annuncio dei club coinvolti - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Nasce la Super League con Juve, Milan e Inter. Furiose la Uefa e la Fifa - Dalla_SerieA : E’ ufficiale, nasce la Superlega: format e fondatori, ciò che c’è da sapere - - discoradioIT : La notte che cambiò il calcio europeo. Nasce la #SuperLega: ecco cosa rischiano i club 'ribelli' - flamminiog : RT @Eurosport_IT: UFFICIALE ?? Nasce la Super League, la nuova competizione calcistica infrasettimanale composta da 12 prestigiosi club eur… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio nasce

Contro l'iniziativa si erano già espresse alla vigilia la Uefa, l'Eca e lo stesso premier britannico Boris Johnson, che l'aveva definita 'molto dannosa per il". La Juventus ha annunciato di ...Spread the love IL COMUNICATO I PRINCIPALI CLUB EUROPEI DIANNUNCIANO...Prima il comunicato dell’Uefa e poi, nella serata/nottata di domenica, un rincorrersi di voci e indiscrezioni che lasciano intravedere un desiderio di cambiamento epocale e uno scontro durissimo desti ...I tre club italiani insieme con Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham Hotspur hanno aderito in qualità di Club Fondatori.