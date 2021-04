Boxe, Mondiali Youth 2021: Baldassi e Ayari raggiungono le semifinali (Di lunedì 19 aprile 2021) Saranno tre gli italiani che, domani, si giocheranno l’accesso alla finale nei Mondiali Youth di Boxe in corso di svolgimento a Kielce, in Polonia. A Erika Prisciandaro nei 48 kg si sono infatti aggiunti quali semifinalisti nel maschile Michele Baldassi (56 kg) e nel femminile Lucia Elen Ayari (51 kg), già certi dunque almeno del bronzo. Baldassi ha eliminato, dopo un combattimento particolarmente incerto, l’armeno Ruslan Aslikyan per 3-2, diventando sempre meno contratto col tempo, nelle parole rilasciate al sito della FPI da Fabrizio Cappai. Ayari, invece, ha avuto molti meno problemi con l’ecuadoriana Genesis Gomez, per un netto 5-0 (decisione unanime). Due, invece, le eliminazioni: quelle di Melissa Gemini nei 69 kg e di Chiara Saraiello nel 75 kg. ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Saranno tre gli italiani che, domani, si giocheranno l’accesso alla finale neidiin corso di svolgimento a Kielce, in Polonia. A Erika Prisciandaro nei 48 kg si sono infatti aggiunti qualisti nel maschile Michele(56 kg) e nel femminile Lucia Elen(51 kg), già certi dunque almeno del bronzo.ha eliminato, dopo un combattimento particolarmente incerto, l’armeno Ruslan Aslikyan per 3-2, diventando sempre meno contratto col tempo, nelle parole rilasciate al sito della FPI da Fabrizio Cappai., invece, ha avuto molti meno problemi con l’ecuadoriana Genesis Gomez, per un netto 5-0 (decisione unanime). Due, invece, le eliminazioni: quelle di Melissa Gemini nei 69 kg e di Chiara Saraiello nel 75 kg. ...

