“Baia – I restauri del Parco Archeologico Sommerso” il 23 aprile su RAI 5 (Di lunedì 19 aprile 2021) In onda su RAI 5 il 23 aprile alle 21.15 “Baia – I restauri del Parco Archeologico Sommerso”. Uno straordinario viaggio alla scoperta di Baia, centro della “dolce vita” del mondo antico – oggi Sommerso nel golfo di Pozzuoli – attraverso un esclusivo accesso alla campagna di restauri subacquei. Film documentario prodotto da GA&A Productions e Filmare Entertainment e in collaborazione con RAI CULTURA Andrà in onda venerdì 23 aprile in prima serata su Rai 5 il film documentario “Baia – I restauri del Parco Archeologico Sommerso”, scritto e diretto da Marcello Adamo con la collaborazione ai testi di Andrea Branchi. Il documentario, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021) In onda su RAI 5 il 23alle 21.15 “– Idel”. Uno straordinario viaggio alla scoperta di, centro della “dolce vita” del mondo antico – ogginel golfo di Pozzuoli – attraverso un esclusivo accesso alla campagna disubacquei. Film documentario prodotto da GA&A Productions e Filmare Entertainment e in collaborazione con RAI CULTURA Andrà in onda venerdì 23in prima serata su Rai 5 il film documentario “– Idel”, scritto e diretto da Marcello Adamo con la collaborazione ai testi di Andrea Branchi. Il documentario, ...

Advertising

FashionluxuryI : In onda su RAI 5 il 23 aprile alle 21.15 “Baia – I restauri del Parco Archeologico Sommerso”. Uno straordinario vi… - Caravaggioooo : In onda su RAI 5 il 23 aprile alle 21.15 “Baia - I restauri del Parco Archeologico Sommerso”: le foto - Day Italia… - StanzaBalocchi : In onda su RAI 5 il 23 aprile alle 21.15 “Baia – I restauri del Parco Archeologico Sommerso” - Gianumberto : @LucaZane10 Grazie. Buona serata e goditi la città quieta. Spero di tornare presto, appena allenta la situazione.… -