ADMyPrivateRoom con Gherardo “Barù” Gaetani

(Di lunedì 19 aprile 2021) L’appuntamento di oggi è in una tenuta secolare in Maremma (rigorosamente vista mare) appartenuta alla famiglia deiDell’Aquila D’Aragona, tra le più antiche e illustri d’Italia. Ad aprirci le porte di questo gioiellino d’antan è. Esperto di food & beverage ironico e irriverente, estremamente pop, dallo spirito eclettico. Sui social elargisce consigli, tutorial e recensioni, tutt’altro che politically correct. Come descrivi lo stile della tua casa? «Lo stile dei Cavalleggeri (nome della casa) e pura Maremma, un mix di campagna, palude e mare, con un po’ di sud Tirolo per dargli un tocco etnico». Quali sono i pezzi chiave? «La maggior parte dei dipinti sono di Cecconi e Vagaggini, stile macchiaioli. Sono paesaggi dei dintorni e ritratti dei miei avi, dei loro cavalli o dei loro ...

