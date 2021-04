Abusi su minori, rintracciato latitante a Santo Domingo: per l'Europol era tra i 19 più pericolosi (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ stato rintracciato nella Repubblica Domenicana e stamane sta rientrando in Italia da Santo Domingo: il latitante Luciano Scibilia, 74enne, inserito della lista Europol dei 19 più pericolosi 'sex... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ statonella Repubblica Domenicana e stamane sta rientrando in Italia da: ilLuciano Scibilia, 74enne, inserito della listadei 19 più'sex...

